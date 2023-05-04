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Зеленський виступив перед парламентом Нідерландів, далі - візит до МКС

Фото: президент Володимир Зеленський (twitter.com/TomvanderLee)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський у Нідерландах виступив перед парламентом. Після чого він відвідає Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Місцеве видання NOS повідомило, що президент України Володимир Зеленський прибув до Сенату Генеральних штатів у Гаазі.

Що сказав Зеленський на засіданні, поки невідомо, але депутат парламенту від партії GroenLinks Том ван дер Лі назвав промову "вражаючою".

Нагадаємо, що сьогодні зранку Зеленський під час візиту до Нідерландів прибув до Сенату, де вже зустрівся зі спікером Палати представників Верою Бергкамп та очільником Сенату Яном Антоні Бруйном.

Зазначимо, що це перший візит Зеленського до Нідерландів як глави української держави. Детальніше про програму його робочої поїздки читайте за посиланням.

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Володимир ЗеленськийГаага