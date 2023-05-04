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Зеленский выступил перед парламентом Нидерландов, далее - визит в МУС

Фото: президент Владимир Зеленский (twitter.com/TomvanderLee)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский выступил в Нидерландах перед парламентом. После этого он посетит Международный уголовный суд (МУС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Местное издание NOS сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сенат Генеральных штатов в Гааге.

Что сказал Зеленский на заседании, пока неизвестно, но депутат парламента от партии GroenLinks Том ван дер Ли назвал речь "впечатляющей".

Напомним, что сегодня утром Зеленский во время визита в Нидерланды прибыл в Сенат, где уже встретился со спикером Палаты представителей Верой Бергкамп и главой Сената Яном Антони Брушом.

Отметим, что это первый визит Зеленского в Нидерланды как главы украинского государства. Детальнее о программе его рабочей поездки читайте по ссылке.

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Владимир ЗеленскийГаага