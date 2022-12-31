Зеленський виступив з новорічним зверненням до українців

Президент наголосив, що цей рік почався 24 лютого, різко і без прелюдій. З того часу минуло 311 днів, і українцям точно вже ніколи не буде страшно.

"24 лютого ми прокинулись. Інші ми. Інший народ. Інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне - на що здатні ми самі. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба", - зазначив Зеленський.

Українці перемогли паніку і повірили в себе й у свої сили, ЗСУ, розвідку, Нацгвардію, СБУ, ССО, прикордонників, тероборону, ППО, поліцію та ДСНС. Він також підкреслив, що це не був рік втрат, бо Україна не втратила синів і доньок - їх забрали вбивці, не втратила земель - на них зайшли загарбники.

Президент також перерахував трагічні моменти російського вторгнення та українські перемоги. І підкреслив, що Донеччина, Луганщина та Крим обов'язково дочекаються Україну.

А ще нагадав, що замість капітуляції українці обрали контрнаступ, вирішили не йти на поступки та компроміси, а йти у Євросоюз і НАТО.

"Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023 рік. Але готові до всього. Нові здобутки? Ми будемо щасливі. Нові удари? Ми будемо непохитні. Продовження боротьби? Будемо битися. А коли переможемо - будемо обійматися", - додав Зеленський і запевнив, що новий рік буде роком перемоги.