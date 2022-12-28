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Попереду непростий рік, але ми дійдемо до перемоги, - Зеленський

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Україна, Середа 28 грудня 2022 22:35
Попереду непростий рік, але ми дійдемо до перемоги, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Наступний рік для України буде непростим, але Збройні сили разом із українським народом у результаті дійдуть до перемоги. Головне - не втрачати людяності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоча попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це дійсно разом", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що наступний рік має стати вирішальним у війні проти Росії. Керівництво країни розуміє всі ризики і які результати необхідно продемонструвати.

Додамо, президент України Володимир Зеленський виступив з традиційним щорічним посланням до Верховної ради. Головні заяви читайте у нашому матеріалі.

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