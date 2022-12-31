Зеленский выступил с новогодним обращением к украинцам

Президент отметил, что нынешний год начался 24 февраля, резко и без прелюдий. С тех пор прошло 311 дней, и украинцам точно уже никогда не будет страшно.

"24 февраля мы проснулись. Другие мы. Другой народ. Другие украинцы. Первые ракеты окончательно разрушили лабиринт иллюзий. Мы увидели, кто есть кто. На что способны друзья, враги, а главное - на что способны мы сами. 24 февраля миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба", - сказал Зеленский.

Украинцы победили панику и поверили в себя и свои силы, ВСУ, разведку, Нацгвардию, СБУ, ССО, пограничников, тероборону, ПВО, полицию и ГСЧС. Он также подчеркнул, что это не был год потерь, потому что Украина не потеряла сыновей и дочерей - их забрали убийцы, не потеряла земли - на них зашли захватчики.

Президент также перечислил трагические моменты российского вторжения и украинские победы. И подчеркнул, что Донецкая, Луганская области и Крым обязательно дождутся Украины.

А еще напомнил, что вместо капитуляции украинцы выбрали контрнаступление, решили не идти на уступки и компромиссы, а идти в Евросоюз и НАТО.

"Мы не знаем точно, что принесет нам новый, 2023 год. Но готовы ко всему. Новые достижения? Мы будем счастливы. Новые удары? Мы будем непоколебимы. Продолжение борьбы? Будем драться. А когда победим - будем обниматься", - добавил Зеленский и заверил, что новый год будет годом победы.