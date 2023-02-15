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Зеленський виступить на саміті Карибської спільноти, яка засудила вторгнення РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Карибської спільноти (CARICOM) під час їхнього 44-го саміту, який проходить на Багамах у середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNW .

Міністр закордонних справ Фред Мітчелл повідомив, що український лідер звернеться до керівників регіонів із відеозв'язку у п'ятницю з української столиці.

У лютому минулого року (CARICOM) виступив із заявою, в якій рішуче засудив вторгнення Росії до України та закликав до негайного та повного виведення військ.

Регіональна інтеграційна група, що складається з 15 членів, закликала всі залучені сторони терміново розпочати активний дипломатичний діалог для негайної деескалації бойових дій та досягнення міцного миру.

Мітчелл заявив на пресконференції, що розв'язання проблеми нестабільності на Гаїті також буде одним з основних пунктів порядку денного триденної конференції, в якій також візьме участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українська дипломатія має вийти у всі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена.

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Володимир Зеленський