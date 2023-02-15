Зеленский выступит на саммите Карибского сообщества, осудившего вторжение РФ

Министр иностранных дел Фред Митчелл сообщил, что украинский лидер обратится к руководителям регионов по видеосвязи в пятницу из украинской столицы.

В феврале прошлого года КАРИКОМ выступил с заявлением, в котором решительно осудил вторжение России в Украину и призвал к немедленному и полному выводу войск.

Региональная интеграционная группа, состоящая из 15 членов, призвала все вовлеченные стороны срочно приступить к активному дипломатическому диалогу для немедленной деэскалации боевых действий и достижения прочного мира.

Митчелл заявил на пресс-конференции, что решение проблемы нестабильности на Гаити также будет одним из основных пунктов повестки дня трехдневной конференции, в которой также примет участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинская дипломатия должна выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена.

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