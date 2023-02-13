ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська дипломатія має вийти в усі регіони світу, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 лютого 2023 22:55
Українська дипломатія має вийти в усі регіони світу, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українська дипломатія має вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"І загалом українська дипломатія має чітке завдання - вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для всіх тих держав і народів, із якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків", - сказав Зеленський.

За його словами, це стосується як азійських напрямків, так і Африки та Латинської Америки.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський закликав ЄС посилювати динаміку співпраці потужніше, ніж РФ мобілізує свій потенціал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Добрий день, everybody! Як Британія стала лідером у підтримці України
Добрий день, everybody! Як Британія стала лідером у підтримці України
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці