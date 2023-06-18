Зеленський висміяв заяву Путіна про знищені Patriot: усі вони є, усі збивають ракети

За словами Зеленського, попри всі заяви, що нібито українські Patriot знищені, всі вони нині на місці. Президент наголосив, що всі системи ППО працюють та збивають російські ракети.

"Хто б там в Росії не розказував, нібито наші Patriot знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного Patriot не знищено!", - наголосив президент.

Заяви Путіна щодо Patriot

Під час свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, 16 червня, Володимир Путін заявив, що російські війська, нібито, знищили 5 комплексів Patriot під Києвом.

У відповідь на заяву Путіна, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що Російська Федерація певно не знає що таке Patriot та з чого він складається.

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