Зеленский высмеял заявление Путина об уничтоженных Patriot: все они есть, все сбивают ракеты

По словам Зеленского, несмотря на все заявления, что якобы украинские Patriot уничтожены, все они сейчас на месте. Президент подчеркнул, что все системы ПВО работают и сбивают российские ракеты.

"Кто бы там в России не рассказывал, якобы наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни одного Patriot не уничтожено!", - подчеркнул президент.

Заявления Путина по поводу Patriot

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, 16 июня, Владимир Путин заявил, что российские войска якобы уничтожили 5 комплексов Patriot под Киевом.

В ответ на заявление Путина, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Российская Федерация вероятно не знает что такое Patriot и из чего он состоит.

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