Зеленський висловився про ситуацію на фронті: Ключові напрямки ми тримаємо

Глава держави зробив таку заяву після доповіді головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

"Військові - наш захист, наші позиції. Щойно була доповідь Головкома. Ключові напрямки ми тримаємо. І це важливо", - наголосив Зеленський.

Комунікація з лідерами різних держав

Також президент України зазначив, що зараз відбувається "багато координації з лідерами, і не тільки в Європі".

Зокрема, Зеленський розповів про свої переговори з президентами Польщі, Чехії, Кот-дʼІвуару, а також прем'єр-міністрами Швеції, Хорватії, Ірландії, Люксембургу та Словенії.

За словами Зеленського, у бесіді з польським колегою Анджеєм Дудою "ми відштовхуємося від того, що наша незалежність - України та Польщі - це дуже тісно пов’язані речі".

"Що сильніший український суверенітет, то безпечніше Польщі. Двадцяте століття це довело. Зараз маємо бути разом, і я вдячний Польщі за підтримку", - розповів президент України

Главі хорватського уряду Зеленський висловив вдячність за оборонну підтримку, безпекову співпрацю.

"Ми багато робимо разом із Хорватією, і обмінялися думками щодо найближчих кроків і подій", - розповів український президент.

Зеленський під час розмови з президентом Чехії зазначив, що "ми дуже цінуємо принциповість чеської позиції".

"Ми обговорили ситуацію в Європі, усе, що робиться заради наближення миру. Я дякую!" - йдеться в повідомленні глави Української держави.

Також Зеленський зауважив, що для Швеції зараз "стала постійною гібридна загроза". та відбувається "багато вкрай неприємних інцидентів у Балтійському морі".

"Це та все інше свідчить: нам треба більше єдності, нам треба більше координації, більше взаємодії", - наголосив Зеленський.

Також президент України розповів, що "дуже субстантивно" говорив із люксембурзьким прем'єром щодо "різних ідей і пропозицій, які є в Європі заради миру, заради гарантій безпеки".

"І головний висновок - Європа має й може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий. І це можливо. У нас із партнерами в Європі є чіткі пропозиції, і ми можемо на цій основі забезпечити реалізацію європейської стратегії, і важливо, щоб це було разом з Америкою", - заявив Зеленський.

За його словами, з прем'єром Словенії була "дуже хороша розмова".

"І важливо, щоб кожна нація у світі та на нашому континенті була почутою. Я подякував Словенії за допомогу нашому захисту й за підтримку у спільних європейських справах", - розповів президент.