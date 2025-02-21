Зеленський висловився про ситуацію на фронті: Ключові напрямки ми тримаємо

На фронті, попри триваючий наступ з боку російських окупантів, Сили оборони України тримають основні напрямки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Глава держави зробив таку заяву після доповіді головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.
"Військові - наш захист, наші позиції. Щойно була доповідь Головкома. Ключові напрямки ми тримаємо. І це важливо", - наголосив Зеленський.
Також президент України зазначив, що зараз відбувається "багато координації з лідерами, і не тільки в Європі".
Зокрема, Зеленський розповів про свої переговори з президентами Польщі, Чехії, Кот-дʼІвуару, а також прем'єр-міністрами Швеції, Хорватії, Ірландії, Люксембургу та Словенії.
"Що сильніший український суверенітет, то безпечніше Польщі. Двадцяте століття це довело. Зараз маємо бути разом, і я вдячний Польщі за підтримку", - розповів президент України
"Ми багато робимо разом із Хорватією, і обмінялися думками щодо найближчих кроків і подій", - розповів український президент.
"Ми обговорили ситуацію в Європі, усе, що робиться заради наближення миру. Я дякую!" - йдеться в повідомленні глави Української держави.
"Це та все інше свідчить: нам треба більше єдності, нам треба більше координації, більше взаємодії", - наголосив Зеленський.
"І головний висновок - Європа має й може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий. І це можливо. У нас із партнерами в Європі є чіткі пропозиції, і ми можемо на цій основі забезпечити реалізацію європейської стратегії, і важливо, щоб це було разом з Америкою", - заявив Зеленський.
"І важливо, щоб кожна нація у світі та на нашому континенті була почутою. Я подякував Словенії за допомогу нашому захисту й за підтримку у спільних європейських справах", - розповів президент.
Також 21 лютого повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом кроки для досягнення справедливого миру.
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