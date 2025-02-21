Зеленский высказался о ситуации на фронте: Ключевые направления мы держим

На фронте, несмотря на продолжающееся наступление со стороны российских оккупантов, Силы обороны Украины держат основные направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства сделал такое заявление после доклада главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.
"Военные - наша защита, наши позиции. Только что был доклад Главкома. Ключевые направления мы держим. И это важно", - подчеркнул Зеленский.
Также президент Украины отметил, что сейчас происходит "много координации с лидерами, и не только в Европе".
В частности, Зеленский рассказал о своих переговорах с президентами Польши, Чехии, Кот-дʼИвуара, а также премьер-министрами Швеции, Хорватии, Ирландии, Люксембурга и Словении.
"Чем сильнее украинский суверенитет, тем безопаснее Польше. Двадцатый век это доказал. Сейчас должны быть вместе, и я благодарен Польше за поддержку", - рассказал президент Украины
"Мы много делаем вместе с Хорватией, и обменялись мнениями относительно ближайших шагов и событий", - рассказал украинский президент.
"Мы обсудили ситуацию в Европе, все, что делается ради приближения мира. Я благодарю!" - говорится в сообщении главы Украинского государства.
"Это и все остальное свидетельствует: нам надо больше единства, нам надо больше координации, больше взаимодействия", - подчеркнул Зеленский.
"И главный вывод - Европа должна и может делать значительно больше для того, чтобы мир реально был достигнут. И это возможно. У нас с партнерами в Европе есть четкие предложения, и мы можем на этой основе обеспечить реализацию европейской стратегии, и важно, чтобы это было вместе с Америкой", - заявил Зеленский.
"И важно, чтобы каждая нация в мире и на нашем континенте была услышана. Я поблагодарил Словению за помощь нашей защите и за поддержку в общих европейских делах", - рассказал президент.
Также 21 февраля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом шаги по достижению справедливого мира.
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