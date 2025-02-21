Зеленський обговорив з Шольцом кроки для досягнення справедливого миру
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили, зокрема, кроки, необхідні для досягнення справедливого миру, та роль Європи за столом переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави та Sky News.
"Предметна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про нашу спільну позицію щодо шляхів завершення війни та надійних гарантій безпеки. Подякував йому за внесок Німеччини в захист тисяч життів, а також за лідерство в зміцненні протиповітряної оборони України", - написав Зеленський.
Він зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення загальна допомога Україні з боку Німеччини сягнула 43,6 млрд євро.
Також український президент поінформував Шольца про свою зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом і нещодавні контакти з іноземними лідерами, зокрема про вчорашню розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Детально обговорили бачення кроків, необхідних для досягнення справедливого миру, а також роль Європи за столом переговорів", - додав Зеленський.
Як повідомляє Sky News, Шольц підтримує Зеленського щодо ролі України в мирних переговорах.
"Україна має бути за столом будь-яких майбутніх мирних переговорів", - наголосив канцлер Німеччини.
Також обидва лідери "погодилися, що питання європейської безпеки повинні обговорюватися разом з європейцями", а також, що "необхідна тісна координація між Україною та її найближчими партнерами".
Зустріч Зеленського з Келлогом
Нагадаємо, 19 лютого спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог розпочав свій візит до України.
У перший же день візиту він провів зустрічі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками спецслужб і розвідок.
А вчора, 20 лютого, Келлог провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. За словами українського лідера, під час зустрічі вони обговорювали ситуацію на фронті та гарантії безпеки для України.
Також Зеленський підкреслив готовність України до підписання сильної угоди про партнерство з США.
Келлог своєю чергою заявив, що вважає позитивними дискусії з українським керівництвом. Це стосується і його переговорів із Зеленським.
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