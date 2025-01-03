Зеленський висловився про роль майбутніх рішень Палати представників США у встановленні миру

Рішення Палати представників Сполучених Штатів Америки (США), спікером якого сьогодні переобрали Майка Джонсона, можуть у майбутньому мати вирішальну роль у встановленні в Україні справжнього миру.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму акаунті в Twitter (X).

Глава держави привітав 119-й Конгрес США з початком першої законодавчої сесії. Також президент висловив свої вітання представнику Республіканської партії Джонсону з обранням спікером Палати представників Штатів.

"Двопалатна та двопартійна підтримка Конгресу США дозволила Україні врятувати тисячі життів та не допустити потрапляння багатьох міст до рук російських окупантів", - зазначив Зеленський.

За його словами, разом "з усіма друзями свободи в Конгресі ми продемонстрували, що мужність українського народу в поєднанні з американським лідерством може ефективно стримувати російську агресію".

Зеленський відзначив важливість для глобальної стабільності, щоб Конгрес залишався "непохитним, і щоб обидві партії разом з усіма членами, які справді цінують свободу, об’єдналися в захисті людських і демократичних цінностей".

"Майбутні рішення Палати можуть зіграти вирішальну роль у встановленні справжнього та тривалого миру. Український народ глибоко вдячний Конгресу та американському народу, який він представляє, за їхню постійну підтримку", - йдеться в публікації українського президента.

Також Зеленський побажав Джонсону успіхів "у його дуже важливій роботі".

Переобрання Джонсона на посаді спікера Палати представників США

Раніше повідомлялося, що під час сьогоднішнього голосування кандидатуру Майка Джонсона підтримали лише 216 членів Палати представників. Разом з тим варто зауважити, що для політика була обов'язковою повна підтримка його кандидатури з боку представників Республіканської партії.

Пізніше стало відомо, що Палата представників таки підтримала кандидатуру Джонсона на посаду спікера. За нього при повторному голосуванні віддали голоси майже всі республіканці в нижній палаті Конгресу.

Додамо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на переобрання Джонсона спікером Палати представників США. Він висловив упевненість, що успішна взаємодія допоможуть повернути в Україну такий очікуваний справедливий мир.