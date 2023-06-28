Зеленський висловився про покарання коригувальників ударів РФ і колаборантів

Він зазначив, що протягом усього дня продовжувалися роботи на місці російського теракту.

"На жаль, кількість загиблих збільшилась. Російські ракети забрали життя 11 наших людей, серед них - три дитини. Мої співчуття рідним. Травмовані та поранені понад 60 людей", - сказав президент.

Також Зеленський нагадав, що 28 червня співробітники СБУ та поліцейські затримали мешканця Краматорська, який був коригувальником цього ракетного обстрілу із закладу громадського харчування у центрі міста, де в момент удару знаходилася велика кількість відвідувачів.

"Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання. І це стосується не лише якихось там колаборантів. Про них усе ясно. Це люди без людяності", - наголошує глава держави.

Зеленський звернув увагу, що кожен у світі, хто не розуміє, що не можна бути спільником держави-терориста, має за це відповідати перед усім міжнародним співтовариством.

"Корегувальник проходить за статтею про державну зраду. Можливе покарання - включно з довічним. Спільники держави-терориста повинні розглядатися як зрадники людства й людяності", - сказав він.

Відео: Володимир Зеленський висловився про російський ракетний обстріл Краматорська та коригувальників ворожих обстрілів

Удар по Краматорську

Війська РФ 27 червня завдали ракетного удару по Краматорську. Вони вдарили по центру міста, а також приватному сектору села Біленьке.

У Краматорську росіяни обстріляли кафе, де знаходилася велика кількість людей. Через атаку виникла пожежа.

Рятувальні роботи ускладнювалися розбором завалів, адже бетонні плити перекривали доступ спеціалістам. Однак нещодавно важка монолітна бетонна плита піддалася, рятувальники розділили її на частини та поступово прибирають із зони пошукових робіт.

Більше про ракетну атаку на Краматорськ - читайте у матеріалі РБК-Україна.