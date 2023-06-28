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Зеленский высказался о наказании корректировщиков ударов РФ и коллаборантов

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Причастные к вчерашнему российскому ракетному удару по Краматорску, в результате которого погибли 11 граждан, и еще более 60 получили ранения, заслуживают максимального наказания.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Он отметил, что в течение всего дня продолжались работы на месте российского теракта.

"К сожалению, количество погибших увеличилось. Российские ракеты унесли жизни 11 наших людей, среди них – три ребенка. Травмированы и ранены более 60 человек", - сказал президент.

Также Зеленский напомнил, что 28 июня сотрудники СБУ и полицейские задержали жителя Краматорска, который был корректировщиком этого ракетного обстрела по заведению общепита в центре города, где в момент удара находилось большое количество посетителей.

"Каждый, кто помогает российским террористам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания. И это касается не только каких-то коллаборантов. О них все ясно. Это люди без человечности", - подчеркивает глава государства.

Зеленский обратил внимание, что каждый в мире, кто не понимает, что нельзя быть сообщником государства-террориста, должен за это отвечать перед всем международным сообществом.

"Корректирующий проходит по статье о государственной измене. Возможное наказание - включая пожизненное. Сообщники государства-террориста должны рассматриваться как предатели человечества и человечности", - сказал он.

Видео: Владимир Зеленский высказался о российском ракетном обстреле Краматорска и корректировщиках вражеских обстрелов

Удар по Краматорску

Войска РФ 27 июня нанесли ракетный удар по Краматорску. Они ударили по центру города, а также частному сектору села Беленькое.

В Краматорске россияне обстреляли кафе, где находилось большое количество людей. Из-за атаки возник пожар.

Спасательные работы усложнялись разбором завалов, ведь бетонные плиты перекрывали доступ специалистам. Однако недавно тяжелая монолитная бетонная плита поддалась, спасатели разделили ее на части и постепенно убирают из зоны поисковых работ.

Больше о ракетной атаке на Краматорск - читайте в материале РБК-Украина.

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