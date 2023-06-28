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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський висловився про новий пакет військової допомоги від США

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України отримають новий пакет військової допомоги від США, в якому будуть додаткові боєприпаси та ракети як для нашої протиповітряної оборони, так і для завдання ударів по російських загарбниках.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Сьогодні новий оборонний пакет від США для наших воїнів", - наголосив президент.

Так, у пакет, серед іншого, увійшли:

  • бронетехніка,
  • боєприпаси для ППО "Петріот",
  • боєприпаси для "Стінгерів",
  • боєприпаси для "Хаймарсів",
  • додаткові снаряди для артилерії

"Я дякую пану президенту (Джо) Байдену, Конгресу, обом партіям, та всім американцям", - зазначив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський висловився про новий пакет військової допомоги від США

Черговий пакет військової допомоги від США

27 червня США оголосили про чергову військову допомогу для України. З початку повномасштабного російського вторгнення це вже 41-й пакет, його вартість оцінюється в 500 млн доларів.

У Пентагоні наголосили, що допомогу Україні надають у рамках скорочення озброєнь США.

"Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ", - уточнили у відомстві.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, цей пакет військової допомоги від Штатів підтримає поточні контрнаступальні операції ЗСУ.

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