"Сегодня новый оборонный пакет от США для наших воинов", - отметил президент.

Так, в пакет, среди прочего, вошли:

бронетехника,

боеприпасы для ПВО "Петриот",

боеприпасы для "Стингеров",

боеприпасы для "Хаймарсов",

дополнительные снаряды для артиллерии.

"Я благодарю господина президента (Джо) Байдена, Конгресса, обеих партий и всех американцев", - отметил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский высказался о новом пакете военной помощи от США

Очередной пакет военной помощи от США

27 июня США объявили об очередной военной помощи для Украины. С начала полномасштабного российского вторжения это уже 41-й пакет, его стоимость оценивается в 500 млн долларов.

В Пентагоне подчеркнули, что помощь Украине оказывают в рамках сокращения вооружений США.

"Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ", - уточнили в ведомстве.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, этот пакет военной помощи от Штатов поддержит текущие контрнаступательные операции ВСУ.