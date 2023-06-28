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Зеленский высказался о новом пакете военной помощи от США

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины получат новый пакет военной помощи от США, в котором будут дополнительные боеприпасы и ракеты как для нашей противовоздушной обороны, так и для нанесения ударов по российским захватчикам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Сегодня новый оборонный пакет от США для наших воинов", - отметил президент.

Так, в пакет, среди прочего, вошли:

  • бронетехника,
  • боеприпасы для ПВО "Петриот",
  • боеприпасы для "Стингеров",
  • боеприпасы для "Хаймарсов",
  • дополнительные снаряды для артиллерии.

"Я благодарю господина президента (Джо) Байдена, Конгресса, обеих партий и всех американцев", - отметил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский высказался о новом пакете военной помощи от США

Очередной пакет военной помощи от США

27 июня США объявили об очередной военной помощи для Украины. С начала полномасштабного российского вторжения это уже 41-й пакет, его стоимость оценивается в 500 млн долларов.

В Пентагоне подчеркнули, что помощь Украине оказывают в рамках сокращения вооружений США.

"Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ", - уточнили в ведомстве.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, этот пакет военной помощи от Штатов поддержит текущие контрнаступательные операции ВСУ.

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