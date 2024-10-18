Зеленський висловився про експорт дронів з України

За словами Зеленського, він попросив міністра оборони Рустема Умєрова продумати, які можуть бути моделі експорту дронів з України.

"Я бачив вже пару ідей. Я виключаю момент експорту. Він дуже небезпечний. Якщо ми експортуємо комусь, а воно потім в Росії - раз. Друга історія - це мають бути тільки країни "Рамштайну", бо вони нам допомагали", - зазначив президент.

Він додав, що серед країн "Рамштайну" є ті, які давали Україні гроші на виробництво дронів.

"Тому я не проти, якщо щось розробиться. Але при всій повазі до Близькосхідних й інших країн - ті хто нам не допомагав зі зброєю, я не вважаю, що ми маємо право туди експортувати", - наголосив Зеленський.