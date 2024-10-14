МЗС України заперечило інформацію ЗМІ про постачання дронів повстанцям у Малі

Україна рішуче відкидає обвинувачення у нібито причетності держави до постачання безпілотників повстанцям у Малі. Таку інформацію розповсюдили деякі міжнародні ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Що передувало

Французьке видання Le Monde повідомило, що від літа цього року туареги-повстанці з руху CSP на півночі Малі активно використовують українські безпілотники у боротьбі проти малійської хунти та ПВК "Вагнера".

За даними видання, Київ надає "стриману, але рішучу підтримку". Ба більше, для туарегів це є предметом гордості, адже вони тепер мають можливість бити з повітря, як і їхні вороги.

Реакція МЗС України

МЗС України рішуче відкидає обвинувачення у нібито причетності держави до постачання безпілотників повстанцям у Малі.

"Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо", - наголосили у МЗС.

У відомстві нагадали, що в заявах від 5 і 8 серпня 2024 року МЗС України вже надало спростування таких звинувачень і висловило жаль з приводу рішення Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною.

"У цьому контексті відкидаємо також усі звинувачення на адресу України у нібито причетності нашої держави до потрапляння до регіону Сахелю озброєння та військової техніки, яка постачається Україні її союзниками для протидії триваючій збройній агресії РФ", - додали у міністерстві.

У відомстві також зазначили, що за понад два з половиною роки російського вторгнення західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання наданого Україні озброєння і військової техніки.

"Вчергове наголошуємо, що Україна залишається налаштованою до подальшої розбудови взаємовигідних відносин з усіма державами Африки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету та територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах, неухильного дотримання міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН", - наголосили в МЗС.

У відомстві закликали "припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії, спрямовані на дискредитацію нашої держави та виправдання неспровокованої, невиправданої та незаконної війни РФ проти України".