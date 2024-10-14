ua en ru
Пн, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МЗС України заперечило інформацію ЗМІ про постачання дронів повстанцям у Малі

Понеділок 14 жовтня 2024 21:06
UA EN RU
МЗС України заперечило інформацію ЗМІ про постачання дронів повстанцям у Малі Фото: МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна рішуче відкидає обвинувачення у нібито причетності держави до постачання безпілотників повстанцям у Малі. Таку інформацію розповсюдили деякі міжнародні ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Що передувало

Французьке видання Le Monde повідомило, що від літа цього року туареги-повстанці з руху CSP на півночі Малі активно використовують українські безпілотники у боротьбі проти малійської хунти та ПВК "Вагнера".

За даними видання, Київ надає "стриману, але рішучу підтримку". Ба більше, для туарегів це є предметом гордості, адже вони тепер мають можливість бити з повітря, як і їхні вороги.

Реакція МЗС України

МЗС України рішуче відкидає обвинувачення у нібито причетності держави до постачання безпілотників повстанцям у Малі.

"Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо", - наголосили у МЗС.

У відомстві нагадали, що в заявах від 5 і 8 серпня 2024 року МЗС України вже надало спростування таких звинувачень і висловило жаль з приводу рішення Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною.

"У цьому контексті відкидаємо також усі звинувачення на адресу України у нібито причетності нашої держави до потрапляння до регіону Сахелю озброєння та військової техніки, яка постачається Україні її союзниками для протидії триваючій збройній агресії РФ", - додали у міністерстві.

У відомстві також зазначили, що за понад два з половиною роки російського вторгнення західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання наданого Україні озброєння і військової техніки.

"Вчергове наголошуємо, що Україна залишається налаштованою до подальшої розбудови взаємовигідних відносин з усіма державами Африки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету та територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах, неухильного дотримання міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН", - наголосили в МЗС.

У відомстві закликали "припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії, спрямовані на дискредитацію нашої держави та виправдання неспровокованої, невиправданої та незаконної війни РФ проти України".

Малі та Нігер розірвали дипвідносини з Україною

Нагадаємо, у серпні воєнна хунта Малі вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною. Бамако закидає Києву підтримку дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера".

Малійська сторона заявляє, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов нібито визнав роль Києва у важкій поразці від туарегів 25-27 липня сил ЗС Малі та російських "вагнерівців", яких дружнє до Москви Бамако залучає для підсилення своєї армії.

Малійська хунта також вважає, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров демонстрував у своїх коментарях "підтримку країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі".

Як зазначили в Бамако, таким чином Україна нібито втручається у справи Малі.

Через два дні Нігер також оголосив, що "негайно" розриває дипломатичні відносини з Україною, звинувативши Київ у "підтримці терористичних груп" після нападу повстанців-туарегів на колону російської групи "Вагнера" у Малі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Малі Дрони
NEWS
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом