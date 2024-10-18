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Зеленский высказался об экспорте дронов из Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Экспорт украинских дронов возможен только в страны "Рамштайна". Ведь они помогают нашей стране и выделяют средства на производство беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью в эфире телемарафона.

По словам Зеленского, он попросил министра обороны Рустема Умерова продумать, какие могут быть модели экспорта дронов из Украины.

"Я видел уже пару идей. Я исключаю момент экспорта. Он очень опасен. Если мы экспортируем кому-то, а оно потом в России - раз. Вторая история - это должны быть только страны "Рамштайна", потому что они нам помогали", - отметил президент.

Он добавил, что среди стран "Рамштайна" есть те, которые давали Украине деньги на производство дронов.

"Поэтому я не против, если что-то разработается. Но при всем уважении к Ближневосточным и другим странам - те кто нам не помогал с оружием, я не считаю, что мы имеем право туда экспортировать", - подчеркнул Зеленский.

Экспорт дронов из Украины

Напомним, на днях французское издание Le Monde сообщило, что с лета этого года туареги-повстанцы по движению CSP на севере Мали активно используют украинские беспилотники в борьбе против малийской хунты и ЧВК "Вагнера".

По данным издания, Киев оказывает им "сдержанную, но решительную поддержку".

Однако в Украине опровергли такую информацию. Украинский МИД решительно отвергает обвинения в якобы причастности государства к поставке беспилотников повстанцам в Мали.

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