Зеленский высказался об экспорте дронов из Украины

По словам Зеленского, он попросил министра обороны Рустема Умерова продумать, какие могут быть модели экспорта дронов из Украины.

"Я видел уже пару идей. Я исключаю момент экспорта. Он очень опасен. Если мы экспортируем кому-то, а оно потом в России - раз. Вторая история - это должны быть только страны "Рамштайна", потому что они нам помогали", - отметил президент.

Он добавил, что среди стран "Рамштайна" есть те, которые давали Украине деньги на производство дронов.

"Поэтому я не против, если что-то разработается. Но при всем уважении к Ближневосточным и другим странам - те кто нам не помогал с оружием, я не считаю, что мы имеем право туда экспортировать", - подчеркнул Зеленский.