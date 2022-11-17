Зеленський про вирок суду Гааги: покарання замовників має вирішальне значення

Сьогоднішній вирок суду Гааги у справі MH17 є важливим рішенням, але також необхідно притягти замовників до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter .

"Важливе рішення суду в Гаазі. Винесено перші вироки винним у збитті літака MH17. Притягнення до відповідальності замовників також має вирішальне значення, оскільки почуття безкарності породжує нові злочини. Ми повинні розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі звірства, вчинені РФ тоді і зараз, неминуче", - наголосив глава української держави.

Також на рішення суду Гааги відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітаю перші вердикти щодо MH17. Глибокі спільні зусилля України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. Сьогоднішні вироки посилають Росії сигнал: ніяка брехня не допоможе уникнути правосуддя. Усі злочинці у російській ієрархії мають бути притягнуті до відповідальності", - написав він у Twitter.