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Зеленський про вирок суду Гааги: покарання замовників має вирішальне значення

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогоднішній вирок суду Гааги у справі MH17 є важливим рішенням, але також необхідно притягти замовників до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.

"Важливе рішення суду в Гаазі. Винесено перші вироки винним у збитті літака MH17. Притягнення до відповідальності замовників також має вирішальне значення, оскільки почуття безкарності породжує нові злочини. Ми повинні розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі звірства, вчинені РФ тоді і зараз, неминуче", - наголосив глава української держави.

Також на рішення суду Гааги відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітаю перші вердикти щодо MH17. Глибокі спільні зусилля України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. Сьогоднішні вироки посилають Росії сигнал: ніяка брехня не допоможе уникнути правосуддя. Усі злочинці у російській ієрархії мають бути притягнуті до відповідальності", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, Окружний суд Гааги ухвалив вирок у справі про катастрофу рейсу MH17, згідно з яким Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському та Леоніду Харченку заочно призначили найвищий захід покарання - довічне ув'язнення.

Також суд задовольнив виплати родичам жертв у повному розмірі та визначив повну суму компенсації.

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