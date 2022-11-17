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Зеленский о приговоре суда Гааги: наказание заказчиков имеет решающее значение

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодняшний приговор суда Гааги по делу MH17 является важным решением, но также необходимо привлечь заказчиков к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"Важное решение суда в Гааге. Вынесены первые приговоры виновным в сбитии самолета MH17. Привлечение к ответственности заказчиков также имеет решающее значение, поскольку чувство безнаказанности порождает новые преступления. Мы должны развеять эту иллюзию. Наказание за все зверства, совершенные РФ тогда и сейчас, неминуемо", - подчеркнул глава украинского государства.

Также на решение суда Гааги отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Приветствую первые вердикты по MH17. Глубокие совместные усилия Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Сегодняшние приговоры посылают России сигнал: никакая ложь не поможет избежать правосудия. Все преступники в российской иерархии должны быть привлечены к ответственности", - написал он в Twitter.

Напомним, сегодня, 17 ноября, Окружной суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, согласно которому Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко заочно назначили высшую меру наказания - пожизненное заключение.

Также суд удовлетворил выплаты родственникам жертв в полном размере и определил полную сумму компенсации.

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