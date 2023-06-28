Зеленський про вирок у справі Гандзюк: якби не протести, справедливість була б знищена

Він нагадав, що 31 липня 2018 року нападники облили активістку концентрованою сірчаною кислотою. Від сильних опіків вона померла у лікарні 4 листопада 2018 року.

Так, у 2019 та 2020 роках були засуджені виконавці цього злочину. Зараз вже є вирок щодо замовника та співорганізатора нападу. Суд визнав їх винними та призначив покарання 10 років позбавлення волі.

"Ми маємо говорити чесно - якби не рішучий тиск та постійна увага громадянського суспільства і друзів Катерини, якби не акції різного характеру, акції протесту та заклики покарати замовників злочину, справедливість була би знищена ще на початку. На це й розраховували злочинці. Вони були впевнені, як завжди, у безкарності", - сказав президент.

Зеленський подякував усім, хто боровся за справедливість у цій справі та тим, хто працював належним чином, щоб були законні вироки. При цьому президент наголосив, що це мало відбутись і без громадського тиску.

Справа Ганзюк

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку.

На початку серпня помічник депутата Херсонської облради під час особистої зустрічі з координатором нападу Сергієм Торбіним сплатив йому обіцяні для співучасників 4500 доларів, ще 500 доларів надали раніше як "завдаток".

4 листопада 2018 року Катерина померла. 40 відсотків її тіла було уражено хімічними опіками.

У справі засудили п’ятьох підозрюваних в організації та виконанні нападу. Усі вони визнали свою провину, пішли на угоду зі слідством та отримали від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У жовтні 2020 року суд виніс вирок й Ігорю Павловському, який обвинувачувався у приховуванні злочину щодо активістки та надані транспорту виконавцям нападу, призначивши йому покарання у виді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком - 1 рік.

Обвинувачений в організації нападу Олексій Левін переховувався від слідства за кордоном, втім, його затримали 2020 року у Болгарії. Також підозрюваного у замовленні нападу Владислав Мангера взяли під варту у червні 2020 року.

26 червня 2023 року суд визнав Мангера та Левіна винними та присудив їм по 10 років позбавлення волі з урахуванням попереднього ув'язнення.

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