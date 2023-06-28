Зеленский о приговоре по делу Гандзюк: если бы не протесты, справедливость была бы уничтожена

Он напомнил, что 31 июля 2018 года нападавшие облили активистку концентрированной серной кислотой. От сильных ожогов она умерла в больнице 4 ноября 2018 года.

Так, в 2019 и 2020 годах были осуждены исполнители этого преступления. Сейчас уже есть приговор относительно заказчика и соорганизатора нападения. Суд признал их виновными и назначил 10 лет лишения свободы.

"Мы должны говорить честно - если бы не решительное давление и постоянное внимание гражданского общества и друзей Екатерины, если бы не акции разного характера, акции протеста и призывы наказать заказчиков преступления, справедливость была бы уничтожена еще в начале. На это и рассчитывали преступники. Они были уверены, как всегда, в безнаказанности", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто боролся за справедливость в этом деле и тех, кто работал должным образом, чтобы были законные приговоры. При этом президент подчеркнул, что это должно было произойти и без общественного давления.

Дело Ганзюк

31 июля 2018 Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома.

В начале августа помощник депутата Херсонского облсовета во время личной встречи с координатором нападения Сергеем Торбиным уплатил ему обещанные для соучастников 4500 долларов, еще 500 долларов предоставили раньше "задатка".

4 ноября 2018 года Екатерина умерла. 40 процентов ее тела были поражены химическими ожогами.

По делу осудили пятерых подозреваемых в организации и исполнении нападения. Все они признали свою вину, пошли на соглашение со следствием и получили от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В октябре 2020 года суд вынес приговор и Игорю Павловскому, который обвинялся в сокрытии преступления по активистке и предоставлении транспорта исполнителям нападения, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год.

Обвиняемый в организации нападения Алексей Левин скрывался от следствия за границей, впрочем, его задержали в 2020 году в Болгарии. Также подозреваемый в заказе нападения Владислав Мангер был взят под стражу в июне 2020 года.

26 июня 2023 года суд признал Мангера и Левина виновными и приговорил их к 10 годам лишения свободы с учетом предварительного заключения.

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