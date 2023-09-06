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Зеленський про виробництво нової зброї: окреслили з воїнами пріоритетні позиції

Україна, Середа 06 вересня 2023 00:21
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Зеленський про виробництво нової зброї: окреслили з воїнами пріоритетні позиції Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Володимир Зеленський анонсував нове виробництво української зброї та майбутні поставки від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

Зеленський, який вчора відвідав українських військових у Донецькій області, а сьогодні на Бахмутському напрямку зазначив, що всі запити від наших воїнів будуть передані що вищих генералів, урядовців та міжнарожних партнерів.

"Буде нове постачання. Дуже важливо - буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій", - сказав лідер держави.

Виробництво української зброї

31 серпня Президент Зеленський дав завдання виготовляти зброю, дальність ураження якої буде понад 700 кілометрів. Сталося це після того, як українські військові за допомогою вітчизняного озброєння вразили ціль на відстані 700 км.

ЗМІ припустили, що мова може йти про безпілотники, оскільки інші комплекси ураження поки не настільки модернізовані та розвинуті.

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