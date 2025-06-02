Зеленський не вірить, що РФ буде готова до продуктивних переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський сумнівається в готовності Росії до продуктивних переговорів з Україною. Для України пріоритет - припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського після прибуття на саміт "Бухарестської дев'ятки", яку цитує LRT.

Зеленський також наголосив, що для України важливим є повне припинення вогню та повернення дітей і полонених додому.

"Наша команда у Стамбулі. Сьогодні вранці я розмовляв з міністром оборони, вони готуються до зустрічі. Я не впевнений, що Росія буде готова до продуктивних зустрічей. Але ми завжди повинні вірити в якісь рішення", - сказав президент.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

У понеділок, 2 червня, в Стамбулі пройде другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Очікується, що російська сторона представить так званий "меморандум" з її баченням умов припинення бойових дій.

Україна наполягала, щоб ці пропозиції були передані ще до початку зустрічі, однак Москва проігнорувала цей запит.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров. До переговорної групи також увійшли представники Офісу президента, МЗС, Генерального штабу, СБУ, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

Зеленський підкреслив, що позиція України залишатиметься незмінною - Київ наполягатиме на повному та безумовному припиненні вогню.

Більше про деталі переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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