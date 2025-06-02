Зеленский не верит, что РФ будет готова к продуктивным переговорам в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в готовности России к продуктивным переговорам с Украиной. Для Украины приоритет - прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского по прибытии на саммит "Бухарестской девятки", которое цитирует LRT .

Зеленский также подчеркнул, что для Украины важным является полное прекращение огня и возвращение детей и пленных домой.

"Наша команда в Стамбуле. Сегодня утром я разговаривал с министром обороны, они готовятся к встрече. Я не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам. Но мы всегда должны верить в какие-то решения", - сказал президент.

Второй раунд переговоров в Стамбуле

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле пройдет второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Ожидается, что российская сторона представит так называемый "меморандум" с ее видением условий прекращения боевых действий.

Украина настаивала, чтобы эти предложения были переданы еще до начала встречи, однако Москва проигнорировала этот запрос.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В переговорную группу также вошли представители Офиса президента, МИД, Генерального штаба, СБУ, Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины будет оставаться неизменной - Киев будет настаивать на полном и безусловном прекращении огня.

Больше о деталях переговоров - в материале РБК-Украина.

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