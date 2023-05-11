Зеленський вірить у перемогу України до президентських виборів у США

Таким чином, глава держави прокоментував питання щодо можливості

Зазначимо, що президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запевнив у перемозі України над країною-агресором. За його словами, дата перемоги ще не відома, але це точно відбудеться.

Додамо, раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що вихід на кордони 1991 року - цілком досяжне завдання для України цього року.

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