Зеленский верит в победу Украины до президентских выборов в США

Таким образом, глава государства прокомментировал вопрос о

Отметим, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил в победе Украины над страной-агрессором. По его словам, дата победы еще не известна, но это точно произойдет.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что выход на границы 1991 года - вполне достижимая задача для Украины в этом году.

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