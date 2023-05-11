Зеленский верит в победу Украины до президентских выборов в США

Президент Владимир Зеленский отверг опасения по поводу потери поддержки Украины после президентских выборов в США. Поскольку украинцы до этого времени могут победить в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью общественным вещателям, являющимся членами Eurovision News, в частности BBC.
Таким образом, глава государства прокомментировал вопрос о
Отметим, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил в победе Украины над страной-агрессором. По его словам, дата победы еще не известна, но это точно произойдет.
Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что выход на границы 1991 года - вполне достижимая задача для Украины в этом году.
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