Частину домовленостей щодо постачання ППО та ракет від партнерів уже реалізовано. Проте низка оборонних пакетів ще перебуває в роботі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами глави держави, він провів селекторну нараду за участі всіх посадовців, відповідальних за комунікацію з партнерами у сфері ППО.
Він підкреслив, що попри наявність конкретних домовленостей, не всі пакети допомоги вже реалізовані.
"Частину з них виконали - хочу подякувати Норвегії, - але є ті, які досі в процесі виконання", - наголосив Зеленський.
Глава держави дав завдання Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та іншим профільним представникам вже сьогодні зв’язатися з тими країнами, які ще не закрили свої пакети підтримки.
"Очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами: коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що Головне управління розвідки має інформацію про підготовку Росією нових атак по території України, а також про темпи виробництва та накопичення ворогом ракетного озброєння.
Паралельно з переговорами про постачання західних систем ППО, Україна розвиває власні оборонні проєкти.
Зокрема, вже цієї зими очікується поява та тестування перших прототипів вітчизняної антибалістичної системи FREYJA. Наразі триває узгодження постачання необхідних компонентів із партнерами та процес їхньої технічної інтеграції.