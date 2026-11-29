За словами глави держави, він провів селекторну нараду за участі всіх посадовців, відповідальних за комунікацію з партнерами у сфері ППО.

Він підкреслив, що попри наявність конкретних домовленостей, не всі пакети допомоги вже реалізовані.

"Частину з них виконали - хочу подякувати Норвегії, - але є ті, які досі в процесі виконання", - наголосив Зеленський.

Глава держави дав завдання Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та іншим профільним представникам вже сьогодні зв’язатися з тими країнами, які ще не закрили свої пакети підтримки.

"Очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами: коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну", - наголосив Зеленський.