Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Була доповідь ГУР по тому, що готують росіяни, удари, їхнє виробництво, накопичення ракет. Всі, хто відповідає за комунікацію з партнерами в Україні, чітко розуміють, що робити. Я очікую доповідь", - наголосив глава держави.

Також, за словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого.

Спільно вони дійшли висновку, яке переміщення сил і засобів є вкрай важливим просто зараз.

Президент не приховує, що ситуація на полі бою залишається непростою, однак все ще стабільною, оскільки Сили оборони успішно відбивають ворожі штурми та стримують наступ армії РФ на різних напрямках.