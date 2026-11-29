По словам главы государства, он провел селекторное совещание с участием всех должностных лиц, ответственных за коммуникацию с партнерами в сфере ПВО.

Он подчеркнул, что, несмотря на наличие конкретных договоренностей, не все пакеты помощи уже реализованы.

"Часть из них выполнили - хочу поблагодарить Норвегию, - но есть те, которые до сих пор в процессе выполнения", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства дал задачу Министерству иностранных дел, Министерству обороны и другим профильным представителям уже сегодня связаться с странами, которые еще не закрыли свои пакеты поддержки.

"Ожидаю вечера доклада по ракетам и сделанным сегодня чиновниками контактам с партнерами: когда перехватчики из пакетов соответствующих будут поставлены в Украину", - подытожил Зеленский.