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Зеленський вимагає повного сприяння виробникам РЕБ, а мобільних груп ППО буде більше: деталі Ставки

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Однією з умов захисту від російського терору є забезпечення всіх підрозділів українських військових снарядами, дронами та засобами РЕБ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

За словами президента, на сьогоднішній Ставці він заслухав доповіді щодо ситуації на фронті від нових військових командувачів. Окрема доповідь була щодо дій на півдні, зокрема в Херсонській області.

"Був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури - енергетики, об'єктів теплопостачання, водопостачання. Усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів. Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх і допомагає", - сказав Зеленський.

Окрім того, президент заслухав доповідь щодо забезпечення всіх підрозділів: снаряди, дрони, РЕБ.

"Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях: і на центральному - від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал. Я вдячний усім представникам, зокрема, місцевої влади та кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво - системи РЕБ", - сказав президент.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.

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