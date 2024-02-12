Зеленский требует полного содействия создателям РЭБ, а мобильных групп ПВО будет больше: детали Ставки

По словам президента, на сегодняшней Ставке он заслушал доклады по ситуации на фронте от новых военных командующих. Отдельный доклад был по поводу действий на юге, в частности в Херсонской области.

"Был подробный отчет по защите критической инфраструктуры - энергетики, объектов теплоснабжения, водоснабжения. Всего того, что является неизменной мишенью для российских ракет и дронов. Чтобы добавить больше защиты, добавляем больше силы, больше возможностей нашим мобильным огневым группам. Увеличим и количество таких групп. Они являются одной из основ нашей защиты от российского террора, и я благодарен всем, кто служит в мобильных огневых группах, тренирует их и помогает", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент заслушал доклад по обеспечению всех подразделений: снаряды, дроны, РЭБ.

"Каждый в Украине, кто может производить эффективные системы радиоэлектронной борьбы, заслуживает полное государственное содействие на всех уровнях: и на центральном - от правительства, и в каждом регионе, где есть такой потенциал. Я благодарен всем представителям, в частности, местной власти и каждому украинскому предпринимателю, всем украинским разработчикам, которые развивают такое производство – системы РЭБ», - сказал президент.

Перестановки в ВСУ

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский, до этого он был командующим Сухопутными войсками.

Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.

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