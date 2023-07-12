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Зеленський у Вільнюсі зустрівся з прем'єром Канади

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у рамках другого дня саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

"Розпочалася зустріч із Канадою @JustinTrudeau, дякуємо за незмінну підтримку України! Перше питання сьогодні - зброя для наших воїнів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський на саміті НАТО

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент України Володимир Зеленський приїде до Вільнюса на саміт НАТО 11 липня. На думку самого президента, він приїхав до Литви для трьох головних речей: гарантій безпеки для України, запрошення до Альянсу та отримання зброї. Детальніше про те, як проходить другий день саміту НАТО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський