Зеленский в Вильнюсе встретился с премьером Канады

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.
"Началась встреча с Канадой @JustinTrudeau, спасибо за неизменную поддержку Украины! Первый вопрос сегодня - оружие для наших воинов", - говорится в сообщении.
Зеленский на саммите НАТО
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вильнюс на саммит НАТО 11 июля. По мнению самого президента, он приехал в Литву для трех главных вещей: гарантий безопасности для Украины, приглашения в Альянс и получения оружия. Детальнее о том, как проходит второй день саммита НАТО - читайте в материале РБК-Украина.
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