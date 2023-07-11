Зеленський у Вільнюсі: я приїхав з вірою у рішення НАТО, хіба це велике бажання?

"Сьогодні я приїхав сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час та не озирається на будь-якого агресора", - наголосив президент.

Він також зауважив, що хотів би, щоб ця віра стала упевненістю.

"Упевненістю в рішення, яких всі ми заслуговуємо, яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. Хіба це завелике бажання?", - підкреслив Зеленський.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного союзу. Країни-члени НАТО узгодили пакет з 3 елементів, які повинні наблизити вступ України до НАТО, зокрема йдеться про:

багаторічну програму допомоги Україні;

створення органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

Також було опубліковано спільне комюніке щодо України.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував країни-члени НАТО через їхню позицію щодо України. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Зазначимо, що Україна розуміє, що не стане повноправним членом НАТО під час війни з Росією, але хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті.

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