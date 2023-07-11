Зеленский в Вильнюсе: я приехал с верой в решение НАТО, разве это большое желание?

"Сегодня я приехал сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью.

"Уверенностью в решениях, которых все мы заслуживаем, которых ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. Разве это слишком большое желание?", - подчеркнул Зеленский.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе начался двухдневный саммит Североатлантического союза. Страны-члены НАТО согласовали пакет из 3 элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО, в частности:

многолетнюю программу помощи Украине;

создание органа Совет Украина - НАТО;

отмена требования по выполнению ПДЧ.

Также было опубликовано совместное коммюнике по Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике страны-члены НАТО из-за их позиции в отношении Украины. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Украина понимает, что не станет полноправным членом НАТО во время войны с Россией, но хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите.

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