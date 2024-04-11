Зеленський у Вільнюсі обговорив з президентом Чехії посилення оборонної співпраці

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, російські війська зараз випускають у сім разів більше снарядів, ніж ЗСУ. Це більш ніж удвічі перевищує показник наприкінці січня, коли Київ попередив союзників, що співвідношення складає три до одного.

На початку 2024 року президент Чехії Петро Павло заявив про 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського Союзу, але погодилися продати їх. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч - калібру 122 мм.

Країни-учасники ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в рамках якої ЗСУ отримають 1 млн боєприпасів.

Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів з чеської ініціативи вже у квітні.

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