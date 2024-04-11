Зеленский в Вильнюсе обсудил с президентом Чехии усиление оборонного сотрудничества

Инициатива Чехии

Напомним, российские войска сейчас выпускают в семь раз больше снарядов, чем ВСУ. Это более чем в два раза превышает показатель в конце января, когда Киев предупредил союзников, что соотношение составляет три к одному.

В начале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о 800 тысячах боеприпасов в странах, которые не входят в состав Европейского Союза, но согласились продать их. Речь идет о 500 тысячах снарядов калибра 155 мм и 300 тысячах - калибра 122 мм.

Страны-участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины подписали соглашение, в рамках которого ВСУ получат 1 млн боеприпасов.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на поставку первой партии артиллерийских боеприпасов по чешской инициативе уже в апреле.

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