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Зеленский в Вильнюсе обсудил с президентом Чехии усиление оборонного сотрудничества

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел (скриншот с видео)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе провел встречу со своим чешским коллегой Петром Павелом. Обсудили, в частности, ситуацию на фронте, усиление оборонного сотрудничества и заключение соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Рассказал о ситуации на поле боя, российских обстрелах нашей энергетической инфраструктуры и потребностях нашего государства в поставках энергооборудования", - написал Зеленский.

Президенты также обсудили оборонную поддержку Украины и усиление сотрудничества в области оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО и заключение двустороннего соглашения по безопасности.

"Спасибо за непоколебимую поддержку Украины!", - добавил Зеленский.

Инициатива Чехии

Напомним, российские войска сейчас выпускают в семь раз больше снарядов, чем ВСУ. Это более чем в два раза превышает показатель в конце января, когда Киев предупредил союзников, что соотношение составляет три к одному.

В начале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о 800 тысячах боеприпасов в странах, которые не входят в состав Европейского Союза, но согласились продать их. Речь идет о 500 тысячах снарядов калибра 155 мм и 300 тысячах - калибра 122 мм.

Страны-участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины подписали соглашение, в рамках которого ВСУ получат 1 млн боеприпасов.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на поставку первой партии артиллерийских боеприпасов по чешской инициативе уже в апреле.

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