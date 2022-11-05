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Зеленський відзначив успіхи українських військових на фронті

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський відзначив успіхи українських військовослужбовців на фронті протягом 4 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"На півдні, як завжди, хороші здобутки у бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Знищують техніку ворога, російську живу силу. На відмінно працюють і бійці 406-ї окремої артилерійської бригади - дуже влучно", - зазначив політик.

Зеленський вказав, що протягом цієї доби в більшості регіонів нашої країни кілька разів оголошувалася повітряна тривога. Були збиті Shahed-136 і "Калібри".

Зокрема 8 дронів-камікадзе знищені підрозділом 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку, а дві ракети - підрозділами повітряних командувань "Південь" і "Центр".

Президент подякував військовим за цей результат.

Нагадаємо, ЗСУ знищили 3 російські склади з боєприпасами у Херсонській області.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України