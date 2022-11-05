Зеленский отметил успехи украинских военных на фронте

"На юге, как всегда, хорошие достижения у бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Уничтожают технику врага, российскую живую силу. На отлично работают и бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады - очень точно", - отметил политик.

Зеленский указал, что в течение этих суток в большинстве регионов нашей страны несколько раз объявлялась воздушная тревога. Были сбиты Shahed-136 и "Калибры".

В частности 8 дронов-камикадзе уничтожены подразделением 301-го Никопольского зенитного ракетного полка, а две ракеты - подразделениями воздушных командований "Юг" и "Центр".

Президент поблагодарил военных за этот результат.