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Зеленський відзначив роль Італії у русі України до ЄС

Україна, Четвер 10 липня 2025 15:57
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Зеленський відзначив роль Італії у русі України до ЄС Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна заявила про готовність відкрити перший кластер у перемовинах щодо вступу до ЄС вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Римі.

"Я хочу ще подякувати тобі (прем'єру Італії Джорджії Мелоні - ред.), Італії за підтримку України на рівні Євросоюзу. Ми це цінуємо", - заявив Зеленський.

Він відзначив, що це важливо з усіх точок зору, зокрема щодо прогресу українських перемовин щодо вступу в ЄС.

"Ми готові до відкриття першого кластера, ми будемо готові в цьому році й до інших кластерів", - відзначив він.

Вступ України до ЄС

Україна досі не розпочала офіційні переговори про вступ до Європейського Союзу, хоча лідери країн-членів ЄС ухвалили відповідне рішення ще наприкінці 2023 року.

Поки що старт переговорного процесу блокує Угорщина. Прем’єр-міністр цієї країни Віктор Орбан навіть ініціював опитування серед угорців, аби з’ясувати їхнє ставлення до майбутнього членства України в ЄС.

Попри це, Україна налаштована рішуче - країна планує повністю відповідати всім критеріям членства до 2027 року.

За словами віцепрем’єра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, Київ дотримується графіка і послідовно виконує свої зобов’язання на шляху до ЄС.

Більше того, нещодавно Стефанішина заявила, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2025 року.

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