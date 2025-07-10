Зеленський відзначив роль Італії у русі України до ЄС

Україна заявила про готовність відкрити перший кластер у перемовинах щодо вступу до ЄС вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Римі.

"Я хочу ще подякувати тобі (прем'єру Італії Джорджії Мелоні - ред.), Італії за підтримку України на рівні Євросоюзу. Ми це цінуємо", - заявив Зеленський. Він відзначив, що це важливо з усіх точок зору, зокрема щодо прогресу українських перемовин щодо вступу в ЄС. "Ми готові до відкриття першого кластера, ми будемо готові в цьому році й до інших кластерів", - відзначив він.