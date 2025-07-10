Зеленский отметил роль Италии в движении Украины в ЕС
Украина заявила о готовности открыть первый кластер в переговорах по вступлению в ЕС уже в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Риме.
"Я хочу еще поблагодарить тебя (премьера Италии Джорджии Мелони - ред.), Италию за поддержку Украины на уровне Евросоюза. Мы это ценим", - заявил Зеленский.
Он отметил, что это важно со всех точек зрения, в частности относительно прогресса украинских переговоров по вступлению в ЕС.
"Мы готовы к открытию первого кластера, мы будем готовы в этом году и к другим кластерам", - отметил он.
Вступление Украины в ЕС
Украина до сих пор не начала официальные переговоры о вступлении в Европейский Союз, хотя лидеры стран-членов ЕС приняли соответствующее решение еще в конце 2023 года.
Пока что старт переговорного процесса блокирует Венгрия. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан даже инициировал опрос среди венгров, чтобы выяснить их отношение к будущему членству Украины в ЕС.
Несмотря на это, Украина настроена решительно - страна планирует полностью соответствовать всем критериям членства до 2027 года.
По словам вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Киев придерживается графика и последовательно выполняет свои обязательства на пути в ЕС.
Более того, недавно Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров до конца 2025 года.
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