Зеленский отметил роль Италии в движении Украины в ЕС

Украина заявила о готовности открыть первый кластер в переговорах по вступлению в ЕС уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Я хочу еще поблагодарить тебя (премьера Италии Джорджии Мелони - ред.), Италию за поддержку Украины на уровне Евросоюза. Мы это ценим", - заявил Зеленский. Он отметил, что это важно со всех точек зрения, в частности относительно прогресса украинских переговоров по вступлению в ЕС. "Мы готовы к открытию первого кластера, мы будем готовы в этом году и к другим кластерам", - отметил он.