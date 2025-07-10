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Зеленский отметил роль Италии в движении Украины в ЕС

Украина, Четверг 10 июля 2025 15:57
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Зеленский отметил роль Италии в движении Украины в ЕС Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина заявила о готовности открыть первый кластер в переговорах по вступлению в ЕС уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Я хочу еще поблагодарить тебя (премьера Италии Джорджии Мелони - ред.), Италию за поддержку Украины на уровне Евросоюза. Мы это ценим", - заявил Зеленский.

Он отметил, что это важно со всех точек зрения, в частности относительно прогресса украинских переговоров по вступлению в ЕС.

"Мы готовы к открытию первого кластера, мы будем готовы в этом году и к другим кластерам", - отметил он.

Вступление Украины в ЕС

Украина до сих пор не начала официальные переговоры о вступлении в Европейский Союз, хотя лидеры стран-членов ЕС приняли соответствующее решение еще в конце 2023 года.

Пока что старт переговорного процесса блокирует Венгрия. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан даже инициировал опрос среди венгров, чтобы выяснить их отношение к будущему членству Украины в ЕС.

Несмотря на это, Украина настроена решительно - страна планирует полностью соответствовать всем критериям членства до 2027 года.

По словам вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Киев придерживается графика и последовательно выполняет свои обязательства на пути в ЕС.

Более того, недавно Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров до конца 2025 года.

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