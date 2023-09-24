Зеленський відзначив бригади, які воюють біля Вербового та Кліщіївки

"Наші воїни. Безмежна вдячність. Пишаюся вами! За цей тиждень є за що відзначити бригади, які воюють і на Сході, і на Півдні", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що окрема подяка належить військовим:

5-тої окремої штурмової бригади та 80-тої окремої ДШБ - за міцність у боях у районі Кліщіївки.

93-тої окремої механізованої бригади, 15-тої бригади оперативного призначення Нацгвардії та 71-шої окремої єгерської бригади.

"Дякую вам за справжню українську потужність у боях в районі Вербового… 116-та окрема механізована бригада – просто молодці, хлопці!", - підкреслив глава держави.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають Сили оборони, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

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