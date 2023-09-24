RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский отметил бригады, которые воюют возле Вербового и Клещиевки

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил военных Вооруженных сил Украины, которые воюют возле Вербового и Клещиевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента.

"Наши воины. Безграничная благодарность. Горжусь вами! За эту неделю есть за что отметить бригады, воюющие и на Востоке, и на Юге", - сказал Зеленский.

 

Президент подчеркнул, что отдельная благодарность принадлежит военным:

  • 5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й отдельной ДШБ - за прочность в боях в районе Клещиевки.

  • 93-й отдельной механизированной бригады, 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии и 71-й отдельной егерской бригады.

"Благодарю вас за настоящую украинскую мощь в боях в районе Вербового… 116-я отдельная механизированная бригада - просто молодцы, ребята!", - подчеркнул глава государства.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов и их линий снабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины