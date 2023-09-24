Зеленский отметил бригады, которые воюют возле Вербового и Клещиевки

"Наши воины. Безграничная благодарность. Горжусь вами! За эту неделю есть за что отметить бригады, воюющие и на Востоке, и на Юге", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что отдельная благодарность принадлежит военным:

5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й отдельной ДШБ - за прочность в боях в районе Клещиевки.

93-й отдельной механизированной бригады, 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии и 71-й отдельной егерской бригады.

"Благодарю вас за настоящую украинскую мощь в боях в районе Вербового… 116-я отдельная механизированная бригада - просто молодцы, ребята!", - подчеркнул глава государства.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов и их линий снабжения.

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