Зеленський відвідав військових у Запорізькій області та обговорив контрнаступ

За словами президента, він побував на Мелітопольському напрямку. Там він відвідав 3-тю бригаду оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана.

Її бійці брали участь у бойових завданнях на території Донецької та Луганської областей, в оборонних боях за Харків, у звільненні сіл і селищ поблизу Харкова.

"Зараз воїни бригади ведуть наступальні дії на Запорізькому напрямку. З командиром бригади обговорили найбільш проблемні питання", - написав президент.

Окрім цього він відвідав передовий пункт управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Там він подякував військовим за захист України на Оріхівському напрямку.

"Наші воїни здатні забезпечити Україні реальну свободу. Дякую за вашу стійкість і за кожен метр результату!" - підкреслив Зеленський.

Під час візиту у Запорізьку область Зеленський також зустрівся з 118-та окремою механізованою бригадою, яка веде наступ на Мелітопольському напрямку.

"Крок за кроком рішуче йдуть до необхідного результату", - підписав відео президент.

Контрнаступ ЗСУ

Тему контрнаступу України активно обговорювали ще до його початку. Проте через значну увагу до цієї теми деякі західні політики та в ЗМІ вже називали контрнаступ ЗСУ "повільним", або ж не таким, як цього очікувалося.

При цьому українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі закиди. Там заявляли, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

Наприклад, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що його дратують такі коментарі, адже "це не шоу, а кожен метр дається кров'ю".

Також додамо, що у Раді національної безпеки США зазначали, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

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