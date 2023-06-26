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Зеленський відвідав українських військових на Бердянському напрямку (відео)

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових на Бердянському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови держави в Facebook.

"Передові позиції українських військ на Бердянському напрямку. Дуже важливо сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати 3-й батальйон Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ Збройних сил України", - написав він

Зеленський подякував військовим за захист України.

"Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретеся за нашу незалежність і свободу - свободу для кожного і кожної з нас. Бережіть себе. Збережете своє життя - збережете Україну", - додав він.

Ситуація на Бердянському напрямку

Українські військові успішно просуваються на Бердянському напрямку. За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках вдалося звільнити вісім населених пунктів.

Успіх ЗСУ на цьому напрямку, за даними Генштабу, ознаменувався тим, що 20 червня ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах.

Щодо дій окупантів, то тиждень тому вони перекинули 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську. Крім того, стало відомо, що загарбники перекидають незвичайний боєкомплект із Маріуполя та району на Бердянський напрямок, а також ремонтують гармати на одному із заводів Маріуполя.

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