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Зеленский посетил украинских военных на Бердянском направлении (видео)

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных на Бердянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Facebook.

"Передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Очень важно сегодня быть здесь. Особенно приятно приветствовать 3-й батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - написал он

Зеленский поблагодарил военных за защиту Украины.

"Спасибо вам за то, что защищаете Украину, боретесь за нашу независимость и свободу - свободу для каждого и каждой из нас. Берегите себя. Сохраните свою жизнь - сохраните Украину", - добавил он.

Ситуация на Бердянском направлении

Украинские военные успешно продвигаются на Бердянском направлении. По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях удалось освободить восемь населенных пунктов.

Успех ВСУ на этом направлении, по данным Генштаба, ознаменовался тем, что 20 июня ВСУ закрепляются на занятых рубежах.

Что касается действий оккупантов, то неделю назад они перебросили 20 военных вертолетов на аэродром во временно оккупированном Бердянске. Кроме того, стало известно, что захватчики перебрасывают необычный боекомплект из Мариуполя и района на Бердянское направление, а также ремонтируют пушки на одном из заводов Мариуполя.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины